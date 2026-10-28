(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Controlli rafforzati, ma irregolarità in aumento. Secondo i dati Istat, il lavoro sommerso in agricoltura conta 146,5 mila unità, pari al 34,3% del totale, per un valore aggiunto che nel 2023 ha superato i 39,8 miliardi di euro. Una piaga che pesa sulle casse dello Stato: tra il 2015 e il 2023, l'evasione tra Irpef, addizionali e contributi ha causato un mancato gettito stimato tra i 6,3 miliardi (calcolati sulle retribuzioni effettive degli irregolari) e i 9,4 miliardi di euro nell'ipotesi di un'emersione totale.

A 10 anni dall'entrata in vigore della legge 199/2016 sul caporalato, l'Eurispes ha fatto un bilancio in uno studio, evidenziando una norma efficace sul piano repressivo, ma non risolutiva: il lavoro irregolare resta una caratteristica strutturale del settore primario.

Un bracciante irregolare percepisce in media 8,10 euro l'ora contro gli 11,30 di un regolare, cin un divario è del 28%, in calo rispetto al 40% del 2018 e inferiore al 48% dell'economia nel suo complesso. Quanto alla mappa dei territori dove il fenomeno è più radicato, spicca Latina dove il 95% dei lavoratori agricoli ha un contratto a tempo determinato; 6.601 dipendenti (46%) percepiscono meno di quanto previsto dal contratto. La paga dei braccianti sfruttati è passata da circa 4 euro l'ora nel 2021 a circa 5 nel 2026, contro i circa 9 del contratto. In Emilia-Romagna secondo le stime almeno il 30% del lavoro agricolo non è in regola; nel modenese l'esternalizzazione consente risparmi del 40-50% sul costo del lavoro.

In Lombardia, nel 2025, il tasso di irregolarità delle ispezioni agricole concluse è del 65,4% (291 su 445), con il 68,6% a Mantova (59 su 86).

Per quanto riguarda i controlli e le irregolarità, tra il 2015 e il 2025, gli ispettori passano da 3.221 a 4.366 (+35%), ma nel 2025 risultano in calo rispetto ai 4.585 del 2024. Le pratiche per ispettore scendono da 2,4 a 1,6. Il tasso di irregolarità delle pratiche sale dal 54,2% al 64,8%, con un picco del 68,4% nel 2024. I lavoratori coinvolti da violazioni accertate passano da 6.153 a 8.851. Le violazioni in materia di salute e sicurezza salgono da 592 a 7.528. (ANSA).

