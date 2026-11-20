Il Brunello di Montalcino parla sempre più ai millennials, che rappresentano a sorpresa il segmento di riferimento sia negli Stati Uniti che in Italia, due mercati che insieme assorbono il 60% della spesa globale per la denominazione. È quanto emerge dal focus dell'Osservatorio di Unione italiana vini realizzato per il Consorzio in occasione della seconda giornata di Benvenuto Brunello in programma a Montalcino (Siena).

Nonostante rappresenti solo lo 0,25% dei volumi della produzione vinicola italiana, il Brunello esprime un peso determinante nella fascia ultra-premium e luxury, contando su una platea di 7,8 milioni di consumatori negli Usa e 4,1 milioni in Italia, con un profilo anagrafico più giovane rispetto alla media dei bevitori di vini rossi. Negli Stati Uniti il 53% degli appassionati ha tra i 25 e i 44 anni contro il 38% dei rossi in generale; in Italia i Millennials (29-44 anni) sono 1,4 milioni, pari al 35% dei consumatori della denominazione contro il 21% della media vino.

Sul fronte del genere, negli Usa prevalgono gli uomini (62%), mentre in Italia guidano le donne per conoscenza e conversione all'acquisto: tra le italiane under 34 che conoscono il Brunello, il 47% lo acquista più del doppio rispetto al 22% dei coetanei uomini. Diverso il rapporto tra notorietà e consumo nei due Paesi: negli Usa il Brunello è conosciuto da 17,3 milioni di persone, il 20% dei consumatori di vino, contro quasi il 50% di Bordeaux e Borgogna, ma converte la conoscenza in acquisto nel 46% dei casi contro circa il 20% dei competitor francesi. In Italia la notorietà tocca i due terzi degli intervistati, ma solo un conoscitore su cinque arriva all'acquisto.

"I dati sui due mercati principali per la nostra denominazione ci indicano due diverse priorità: ampliare la conoscenza del Brunello negli Usa e favorirne la scelta in Italia, facendo leva, in entrambi i Paesi, sulla particolare attrattività della denominazione presso i giovani adulti", afferma il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino Giacomo Bartolommei, annunciando tra gli obiettivi del 2027 "la tappa di Benvenuto Brunello a New York a febbraio, oltre ad attività nelle fiere statunitensi", mentre in Italia "saranno incrementate le iniziative in alcune città strategiche".

