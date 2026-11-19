(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Il Brunello di Montalcino tiene la rotta anche nel difficile 2026 e si prepara a chiudere l'anno con un valore al consumo di quasi 750 milioni di euro, per un totale di circa 9,3 milioni di bottiglie vendute tra negozi, locali e ristoranti di tutto il mondo. È quanto emerge dall'analisi realizzata dall'Osservatorio Uiv (Unione italiana vini) per il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, presentata oggi in occasione dell'apertura di 'Benvenuto Brunello', in programma nella città toscana fino al 23 novembre.

L'indagine stima per l'anno in corso una flessione contenuta del 2,7% a valore e del 3% a volume, alla luce della complessa congiuntura internazionale. A pesare è soprattutto la frenata degli Stati Uniti, storico mercato di riferimento, dove le vendite al consumo arretrano dell'8%. Bene invece il secondo partner estero, il Canada (+15%), mentre l'Italia registra un lieve calo (-1,2% a valore) ma resta il Paese leader nella spesa. Insieme, questi tre mercati rappresentano i due terzi del valore globale al consumo. Segnali positivi anche da Danimarca e Austria (+3% ciascuna), mentre arretrano Germania (-8%), Regno Unito (-7%) e, più lievemente, la Svizzera. Sostanzialmente stabile il prezzo medio al consumo per bottiglia, appena sotto gli 81 euro (85 euro all'estero e 74 euro in Italia, con il picco di 88 euro negli Usa). "I dati sui consumi rappresentano una base importante per guardare oltre gli ordini degli importatori e comprendere l'effettivo andamento dei mercati - ha commentato il presidente del Consorzio, Giacomo Bartolommei -.

Poter contare su un brand territoriale forte come Montalcino è fondamentale, ma non esclude la necessità di continuare a investire sulla promozione. Per questo abbiamo intensificato il programma del prossimo anno, con iniziative negli Usa, in Italia, a Parigi, Düsseldorf, Zurigo e in Brasile". A Benvenuto Brunello partecipano 116 aziende con le anteprime del Brunello 2022, del Brunello Riserva 2021 e del Rosso di Montalcino 2025; il 25 novembre l'evento farà tappa a Londra. (ANSA).

