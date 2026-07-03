- Il consiglio d'amministrazione del Consorzio di tutela del Grana Padano Dop ha deciso di donare, tramite la Fondazione Grana Padano, un sostegno di 200.000 euro alle popolazioni del Venezuela, colpite dal devastante terremoto del 24 giugno, e soprattutto all'assistenza dei bambini, vittime fragilissime del sisma e accolti nei campi di accoglienza in condizioni disperate.

L'iniziativa, viene precisato in una nota, è aperta ai consorziati che volessero anche contribuire in proprio, dopo averlo fatto attraverso il Consorzio. Tutti potranno rivolgersi direttamente alla Fondazione Grana Padano oppure alla segreteria di presidenza e direzione del Consorzio.

"Tutte le risorse, sia quelle consortili che quelle dei singoli consorziati, verranno orientate nelle direzioni più appropriate e idonee in Venezuela secondo le indicazioni che chiederemo al Vaticano - spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela - Si tratta di una disponibilità maturata nei rapporti avviati in vista dell'incontro con il Santo Padre al Meeting di Rimini, previsto nel pomeriggio di sabato 22 agosto".

Il consiglio di amministrazione del Consorzio, con 141 aziende aderenti, ha assunto la decisione all'unanimità. "Siamo veramente felici che i consiglieri abbiano condiviso questa decisione in modo unitario e con grande convinzione - commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano -.

A favore di persone molto più fragili, bisognose e sfortunate di noi abbiamo dato la dimostrazione che Love non è per noi solo un concept promozionale, ma una scelta di vita, da dimostrare ancor di più nelle situazioni particolarmente difficili". (ANSA).

