(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 SET - Dopo 20 anni, il Giappone ha riaperto il proprio mercato alla carne bovina argentina. Lo ha riferito su X il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, definendo la decisione "un accordo storico raggiunto dopo i negoziati avviati nel 2024 dalle autorità del nostro Paese".

Nella sua pubblicazione, Caputo ha spiegato che "sono stati concordati i requisiti sanitari per l'ingresso della carne bovina proveniente dalla zona indenne da afta con vaccinazione".

Il Giappone importa da tutto il mondo carne bovina di alta qualità per oltre 3 miliardi di dollari all'anno. Questa apertura, ha sottolineato Caputo, "crea nuove opportunità per la produzione e le esportazioni argentine". Secondo il ministro, l'accordo "riconosce anche la qualità della nostra carne e la solidità del nostro sistema sanitario". Caputo ha infine evidenziato le prospettive legate all'apertura del mercato giapponese per l'economia argentina. "Più mercati, maggiore integrazione internazionale dell'Argentina, più esportazioni e più opportunità per il Paese", ha concluso. (ANSA).

