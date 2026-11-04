(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Raccontare la zootecnia con un nuovo linguaggio divulgativo, che tenga insieme la fisiologia e la matematica con l'ecologia, l'economia, l'informatica e l'etica applicata, contrastando la disinformazione. E' il percorso che ha dato vita al 'Manifesto per la zootecnica del XXI secolo' che sintetizza il lavoro di ricerca di Giuseppe Pulina, professore ordinario di Scienze Animali presso l'Università degli Studi di Sassari e presidente di Carni Sostenibili riassunto nel volume "Dieci brevi lezioni di zootecnica" (Franco Angeli editore). Si tratta di un percorso del sapere zootecnico in tutti i suoi risvolti scientifici, etici, culturali e ambientali presentato in un convegno dove sono intervenuti Pietro Paganini, presidente di Competere e Andrea Rosati, Segretario Generale della Federazione Europea di Scienze Animali.

Il Manifesto invita a rimettere la razionalità scientifica e la trasparenza dei dati al centro del dibattito pubblico su un settore che continua ad essere una disciplina poco raccontata e fortemente carente di una tradizione divulgativa al di fuori dei propri confini specialistici. "Le scienze animali del XXI secolo non possono più essere guidate da una semplice logica produttivistica, né da letture ideologiche - spiega Pulina - la zootecnica conserva una funzione culturale enorme: mantenere vivo il rapporto concreto con il vivente, ricordando a una società sempre più dematerializzata che il cibo, il corpo e la nostra stessa sopravvivenza dipendono da cicli biologici materiali e complessi che non possono essere virtualizzati o sostituiti". Grande attenzione del volume anche al valore culturale del settore, alla luce del dibattito sulla necessità di proteine animali sempre più radicalizzato su posizioni inconciliabili, da una parte un progressivo aumento della domanda e dall'altra l'avanzata di posizioni ideologiche.

(ANSA).

