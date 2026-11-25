Anche per questo Natale le sorprese a tavola non mancheranno: a fronte di primi piatti della tradizione rivisitati si fanno largo versioni di prodotti alimentari e in particolare di dolci tipici delle festività che superano, per il panettone, il confine dell'uvetta e dei canditi e per altre primizie dolciarie il Dna primordiale.

Il mercato di prepara dunque a preparazioni e abbinamenti nel mondo del food che assemblano ingredienti che sulla carta, secondo gli operatori del settore, sono novità ma che non danno assicurazioni di un buon risultato in cucina e per il palato sia in Italia che fuori, anche alla luce dei più famosi e sorprendenti "casi" come la pizza all'ananas e rivisitazioni dei primi piatti italiani, icona del made in Italy, come la carbonara e altri.

Per le festività sono attesi nello specifico il panettone alla carbonara, quello alla alla crema di arachidi. Il panettone artigianale Cheesecake ai Frutti Rossi o il cioccolato bianco limone e capperi. Le conferme di una evoluzione culinaria e alimentare indirizzata e composta da mix di ingredienti non proprio consoni nell'abbinamento e per tradizione Made In Italy è testimoniata in particolare da ricerche e analisi della Coldiretti.

"Un esempio - segnala l'organizzazione agricola - è la carbonara dove si passa dall'abitudine belga di aggiungere la panna al posto del pecorino, a quella anglosassone che sostituisce il guanciale con il bacon, fino al caso estremo del cosiddetto "carbonara gate" scoppiato una decina di anni fa in Francia, dove una video-ricetta diffusa online ha scatenato polemiche per l'eccessiva libertà negli ingredienti e nella preparazione".

Tra le ricette più spesso alterate si trova anche il pesto - segnala Coldiretti -, proposto con noci, mandorle o pistacchi al posto dei pinoli, e formaggi generici al posto di Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano. E anche la cotoletta alla milanese - ricorda la rappresentanza agricola - è spesso oggetto di interpretazioni scorrette: invece della classica costoletta di vitello con pane grattugiato grosso, uova e burro chiarificato, all'estero viene spesso preparata con carne di pollo o maiale e fritta nell'olio di semi.

