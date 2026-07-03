(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Incrocerà dati satellitari, idrometeorologici, ambientali e sanitari per anticipare i rischi per clima e salute, il progetto Blue Sentynet, che è stato selezionato dalla Fao come caso di studio europeo e presentato alla Global Conference on Smart Farming, il summit mondiale sull'agricoltura intelligente che si è svolto a Roma dal primo luglio ad oggi. Il sistema, dedicato alla resilienza dell'acquacoltura ai cambiamenti climatici, è stato illustrato nella sessione internazionale sugli Smart Aquatic Food Systems, insieme a esperienze provenienti da Cina, Perù ed Etiopia.

Promosso dalla Regione Abruzzo, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise capofila tecnico e un partenariato di enti regionali e nazionali (Arpa Abruzzo, le Asl di Chieti, Pescara e Teramo, Cetemps-Università L'aquila e Crea), Blue Sentynet punta a sviluppare strumenti di prevenzione e allerta precoce per il comparto dei molluschi bivalvi. Il progetto è stato presentato da Graziella Romito, direttrice generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del Masaf, e dalla ricercatrice dell'Izsam Carla Ippoliti.

Il sistema nasce dopo la crisi che nell'estate 2024 ha colpito la mitilicoltura abruzzese, durante un'ondata di calore marina durata circa 60 giorni, con temperature superiori ai 30 gradi. Blue Sentynet incrocerà dati satellitari, idrometeorologici, ambientali e sanitari per anticipare i rischi climatici e sanitari. Finanziato dalla Regione con circa un milione di euro di risorse Feampa su tre anni, prevede una piattaforma web e un'app con un sistema di allerta "a semaforo".

(ANSA).

