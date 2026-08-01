- Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, che è caduto il primo giugno, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro, in provincia di Verona, un ritratto della celebre diva su una superficie agricola di 27mila metri quadrati. L'opera, come fa sapere lo stesso artista, è stata eseguita a mano libera con trattore, aratro ed erpice rotante, senza l'impiego di sistemi Gps, griglie o tracciamenti preparatori.

Nel corso della sua attività, Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci, oltre a numerosi interventi sui temi della pace, dell'ambiente e della storia contemporanea. L'ultimo è stato un omaggio alla nazionale spagnola in occasione della vittoria ai mondiali (ANSA).

