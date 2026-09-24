(ANSA) - TRIESTE, 24 SET - illycaffè ha ottenuto la ricertificazione B Corp™ secondo i nuovi standard V2 definiti da B Lab, confermando "l'impegno a integrare obiettivi economici, sociali e ambientali all'interno del modello di business e dei processi decisionali aziendali". Lo rende noto la stessa illycaffè.

La nuova certificazione è una evoluzione del percorso B Corp che introduce requisiti, verificati da terzi indipendenti, più chiari e strutturati e richiede alle aziende di dimostrare progressi su governance e finalità d'impresa, azioni per il clima, diritti umani e per promuovere un cambiamento sistemico.

Dunque, per illycaffè, la "ricertificazione si inserisce in un percorso di lungo periodo fondato sulla gestione consapevole delle proprie azioni verso i propri stakeholder: comunità produttrici di caffè, collaboratori, partner, consumatori, territori.

"Essere parte del movimento B Corp significa aderire a una visione di impresa che misura il successo non solo attraverso i risultati economici, ma anche attraverso la capacità di contribuire in modo responsabile e continuativo al benessere delle persone, di comunità e ambiente," afferma Cristina Scocchia, a.d. illycaffè. "E' un risultato importante e un ulteriore stimolo a proseguire nel nostro percorso di miglioramento".

Per Juliette Caulkins, Managing Director, B Lab Europe, "illycaffè ha dimostrato di soddisfare gli standard di prestazioni sociali e ambientali, alla trasparenza e alla responsabilità". (ANSA).

