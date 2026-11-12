(ANSA) - ROMA, 12 NOV - In dieci anni circa 400mila tonnellate di oli e grassi alimentari esausti sono stati raccolti e riciclati. E' quanto emerge con la presentazione a Ecomondo del bilancio di dieci anni di Renoils, Consorzio di raccolta e recupero di oli e grassi animali esausti. Il report segnala che nel 2025 sono state raccolte quasi 60mila tonnellate di oli, mentre nel 2019, primo anno di rilevazione dei dati, erano 42.587. Positivo anche l'incremento sul fronte del recupero: oltre 42mila tonnellate di oli recuperati lo scorso anno, contro i 28.298,26 di sette anni fa. In costante aumento anche il numero dei produttori di oli esausti serviti da Renoils, pari a 60.223. Nel 2018, erano 42mila. Secondo una ricerca Cnr-Irsa, in media ogni italiano butta via 1,2 kg l'anno di olio l'anno La raccolta, allo stato attuale, si ferma al 32%.

"Abbiamo lavorato - commenta Ennio Fano, presidente del Consorzio - tanto e ottenuto moltissimo. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma la strada è tracciata e possiamo affermare con certezza che indietro non si torna". "L'impegno - ha aggiunto - del Consorzio è stato premiato. I numeri, però, non attestano soltanto il buon lavoro svolto, ma servono a capire in quale direzione andare. La consapevolezza ambientale degli italiani è cresciuta, ma la quantità di olio esausto gettato via è ancora alta". "Abbiamo creato - conclude - una reta diffusa su tutto il territorio che mette insieme industria alimentare e ristorazione, mentre la raccolta domestica, affidata ai Comuni, appare ancora insufficiente. In questo senso, stiamo stipulando accordi specifici con le municipalizzate per allargare la rete e ampliare così i punti di prelievo degli oli esausti". (ANSA).

