(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il 16,9% dei prodotti del food&beverage venduti in Italia segnala in etichetta la presenza di almeno uno dei 41 super ingredienti monitorati dall'Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, studio semestrale che analizza le abitudini di consumo degli italiani, incrociando le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti di largo consumo digitalizzate dal servizio Immagino di Gs1 Italy Servizi (oltre 100 variabili tra ingredienti, tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) con le rilevazioni NielsenIq su venduto in supermercati, ipermercati e libero servizio in Italia. Nella nuova edizione dello studio di mercato, la diciannovesima, il paniere è risultato composto da 15.585 prodotti che nel 2025 hanno sviluppato quasi 5,8 miliardi di euro di vendite e, in un anno, sono cresciuti di +5,3% a valore e di +2,2% a volume. Gli analisti segnalano che i super ingredienti piacciono sia alla domanda che all'offerta (entrambe in crescita), avanzano in quasi tutte le categorie merceologiche e si fanno sempre più strada anche nei sette cluster individuati dallo studio: Traditional, Superfruit, Supercereali/farine, Semi, Spezie, Superfood e Dolcificanti. E registrato che tra i super ingredienti cacao, mirtilli, cocco, mandorle e vaniglia sono i protagonisti nella classifica per numero di prodotti a scaffale e in quella per valore delle vendite.

Le crescite più veloci sono state invece quelle di germe di grano (+53% circa sia a valore che a volume), semi di chia (+45%), acqua di cocco (+26%), mango (+21%) e anacardi (+15%).

Tra i claim emergenti spiccano il wasabi (+12,4% a valore e +11,6% a volume) e il basmati (rispettivamente +6,6% e +9,0% a volume).

Perdono appeal i semi di lino (-10,6% in volume), zucchero di canna (-6,3%), alla canapa (-6,2%), spirulina (-5,7%) e bacche di goji (-5,8%). (ANSA).

