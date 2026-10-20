(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Racconta la storia del cibo e della sua evoluzione, attraverso documenti, oggetti e testimonianze la mostra 'A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell'Italia del Risorgimento', che il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino ospita dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027. Curato da Ilaria Porciani, il percorso espositivo attraversa un arco temporale che va dalla fine del Settecento alla Prima guerra mondiale e restituisce la complessità della cucina italiana: un patrimonio fatto di tradizioni regionali, influenze internazionali, trasformazioni sociali e nuove tecniche di produzione.

In questo racconto, la tavola diventa una prospettiva privilegiata per leggere la storia del Paese, dalle differenze tra le cucine locali alla progressiva affermazione di un'identità gastronomica nazionale.

Al progetto partecipa Barilla attraverso i patrimoni di Academia Barilla, Archivio Storico Barilla e Museo della Pasta.

La presenza delle collezioni Barilla, che dialogano tra loro in una serie di rimandi e citazioni, si inserisce in un percorso più ampio, che accosta ricettari, menù illustrati, dipinti, utensili e testimonianze della vita quotidiana. Dalle influenze della cucina francese alla varietà delle tradizioni locali, dai banchetti delle élite ai luoghi del mangiare fuori casa, la mostra ricostruisce una storia in cui il cibo è al tempo stesso pratica quotidiana, espressione culturale e fenomeno sociale.

Il racconto arriva fino alla Grande Guerra, quando anche l'alimentazione al fronte contribuisce a mettere in contatto uomini provenienti da diverse regioni e a diffondere abitudini comuni. La pasta, le tecniche di conservazione e lo sviluppo dell'industria alimentare diventano parte di questa trasformazione. (ANSA).

