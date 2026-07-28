(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Anche in Veneto si inizia a programmare la vendemmia in anticipo negli oltre 104mila ettari vitati e un export del vino che sfiora i 2,9 miliardi di euro.

Lo riporta oggi Coldiretti regionale.

L'annata 2026 evidenzia un anticipo vegetativo che interessa in particolare le varietà precoci, come Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay, che presentano una maturazione anticipata di almeno una settimana rispetto al calendario ordinario. Più di qualche cantina, a partire da quelle dell'areale veronese, sta valutando l'avvio della raccolta già prima di Ferragosto, così da dare sollievo ai viticoltori, soprattutto nei vigneti più giovani e in quelli dove non è stato possibile ricorrere all'irrigazione. In alcuni casi la raccolta delle varietà più precoci potrebbe prendere il via già dal 10 agosto.

Al momento non emergono comunque particolari criticità: le uve si presentano perfettamente sane e con livelli produttivi ottimali. "L'anticipo della vendemmia - commenta Giorgio Polegato, presidente della Consulta Vitivinicola di Coldiretti Veneto - è il risultato di un andamento stagionale che ha accelerato il ciclo vegetativo della vite, ma non desta particolari preoccupazioni. Le uve sono sane e presentano un ottimo potenziale qualitativo. Sarà fondamentale gestire la raccolta con precisione, vigneto per vigneto, perché la maturazione non è uniforme e richiederà un'attenta programmazione".

Per la Glera, destinata alle diverse Doc e Docg, e per le altre varietà a maturazione più tardiva, l'anticipo è attualmente meno marcato. Le condizioni meteorologiche delle prossime due settimane, in particolare l'evoluzione di temperature e precipitazioni, saranno determinanti per definire il calendario della raccolta. Se il caldo dovesse proseguire, è possibile che già a fine agosto la vendemmia entri nel vivo in gran parte delle aree viticole regionali; diversamente, come avviene tradizionalmente, sarà settembre il mese centrale.

(ANSA).

