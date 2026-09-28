(ANSA) - ROMA, 28 SET - Cappero di Pantelleria Igp, Riso Nano Vialone Veronese Igp, Riso del Delta del Po Igp e Sale Marino di Trapani Igp entrano nel sistema dei controlli Csq, organismo italiano di certificazione, ispezione e formazione a livello nazionale nel settore agroalimentare. I nuovi ingressi arrivano con i decreti di autorizzazione del 15 settembre 2026 del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "L'acquisizione di queste nuove Indicazioni Geografiche rappresenta - dichiara Maria Chiara Ferrarese, direttrice Generale e Ad di Csqa - un'importante conferma della fiducia riposta nelle competenze e nell'esperienza maturate da Csqa nel settore delle produzioni di qualità". "Ogni Indicazione Geografica custodisce - aggiunge - un patrimonio fatto di conoscenze, tradizioni, imprese e comunità che si riconoscono in un determinato territorio. Il nostro compito è garantire, attraverso attività di controllo indipendenti e rigorose, la credibilità di questo legame, contribuendo alla tutela di un patrimonio che rappresenta una componente fondamentale dell'identità agroalimentare italiana. Accompagnare queste filiere significa sostenere la valorizzazione delle produzioni e dei territori da cui traggono origine, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e imparzialità che guidano da sempre l'operato di Csqa". (ANSA).

