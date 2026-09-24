(ANSA) - TORINO, 24 SET - In attesa della cerimonia di apertura ufficiale di Terra Madre Salone del Gusto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul palco del Teatro Regio di Torino è andato in scena un momento di gioia, musica e festa con circa 120 delegati da tutto il mondo, tra indumenti tipici e bandiere di Slow food. "La sua presenza qui (del presidente Mattarella, ndr) rappresenta un momento importante al riconoscimento della biodiversità, del cibo e dell'agricoltura", ha detto dal palco una rappresentante di Slow food.

A seguire l'Inno europeo cantato dalla corale per voci bianche del Teatro Regio. (ANSA).

