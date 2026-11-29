(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Enzo Della Fera dell'azienda agricola "L'Oro Camosciato" di Calabritto (Avellino), Andreina e Benedetta Vecchio dell'azienda agricola Vecchio di Capaccio Paestum (Salerno) e Carlo Alberto Ajardi dell'azienda agricola "La Fattoria di Nonno Giò" di Padula (Salerno) sono i riconoscimenti assegnati nella prima edizione del Premio Salvatore Loffreda, istituito da Coldiretti Campania in occasione di CampaniAlleva Expo 2026, a Benevento. Un riconoscimento, afferma l'orgaizzazione, dedicato alla memoria di Salvatore Loffreda, storico direttore regionale di Coldiretti. "Un omaggio - dice Coldiretti - a chi è stato un punto di riferimento per gli agricoltori campani, consegnato nella manifestazione che ha contribuito a far nascere e crescere. Il riconoscimento è stato attribuito a 3 aziende zootecniche campane che hanno coniugato passione con tradizione, senza perdere d'occhio l'innovazione".

Enzo Della Fera, premiato per la Categoria Ovicaprini, alla passione per l'allevamento ha aggiunto quella per la trasformazione del latte, coltivata con studio e corsi di caseificazione. Nel giugno 2026 ha aperto il caseificio aziendale e il punto vendita Campagna Amica, completando la filiera dall'allevamento alla vendita diretta di formaggi dell'Alta Irpinia a chilometro zero. A premiare Della Fera è stata Maria Carmela Serluca, assessore all'Agricoltura della Regione. Andreina e Benedetta Vecchio, premiate per la Categoria Bufalini, dopo la scomparsa del padre, hanno preso in mano l'azienda insieme con la mamma, avviando un percorso di innovazione tutto al femminile. Le due sorelle sono laureate in Zootecnia alla Federico II di Napoli, e donna è anche la veterinaria che segue l'allevamento. Il punto di forza è la genetica: investimento nel miglioramento della mandria con una selezione sempre più consapevole, in collaborazione con l'ANASB.

A consegnare il premio il direttore dell'ANASB Gabriele Di Vuolo. Carlo Alberto Ajardi, premiato per la Categoria Bovini da latte, è di origine trentina, laureato in Ingegneria informatica, ha scelto il Vallo di Diano per costruire con la moglie, originaria di Padula, un progetto di vita. L'azienda ha 104 bovini da latte di razza Frisona, avviata puntando sull'innovazione. Mungitura robotizzata con controllo costante di qualità del latte e mastiti, stalla automatizzata con collari RFID per divisione in gruppi, rilevamento calori e alimentazione, programmazione dell'inseminazione artificiale. A premiare il presidente dell'Associazione Allevatori Campania e Molise Davide Minicozzi. (ANSA).

