(ANSA) - AVEZZANO, 19 OTT - Approfondire le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nella gestione delle attività agricole e nel rapporto con la pubblica amministrazione. Questi gli obiettivi della giornata "Innovare per crescere: la digitalizzazione al servizio delle aziende agricole", organizzata dal dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, in collaborazione con Agea, nell'ambito dell'intervento Srh04 "Azioni di informazione" del Complemento di sviluppo rurale (Csr) Abruzzo 2023-2027. All'iniziativa, svoltasi oggi ad Avezzano, hanno preso parte il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il direttore di Agea, Fabio Vitale, e l'assessora all'Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

A coordinare gli interventi la direttrice del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico. Al centro del confronto, l'app Agrifoto, che consente di trasmettere immagini georeferenziate a supporto delle attività di monitoraggio e verifica in agricoltura. Le fotografie realizzate sul campo contribuiscono a semplificare i controlli e a rendere più affidabile la documentazione relativa a superfici e attività agricole. Gli approfondimenti tecnici sono stati affidati a Francesco Sofia, direttore direzione Digital Transformation Agea, e a Federico Cusimano, dell'Organismo di coordinamento di Agea. Maurizio Cinque, dirigente della Regione Campania, ha presentato l'esperienza regionale su danni da fauna selvatica e utilizzo dell'applicazione. Per Agea ha partecipato anche Silvia Di Giamberardino, dirigente ufficio Antifrode e Risk Compliance della direzione Organismo di coordinamento. L'evento ha aperto un percorso informativo che tratterà sostenibilità ambientale, tutela delle risorse naturali, gestione dei rischi, sicurezza sul lavoro e alimentare, diversificazione e ricambio generazionale.

"La presenza della Regione Abruzzo e della Regione Campania evidenzia come l'impatto tecnologico in agricoltura non esaurisca i benefici all'interno dei confini poderali" ha sottolineato Vitale. Per Sico "l'obiettivo è condividere conoscenze e innovazioni e trasferirle da chi le produce a chi lavora sul campo". "Il dialogo costante con Agea e le altre Regioni - ha detto Serluca - sia fondamentale per una gestione sempre più efficiente delle politiche e degli interventi in agricoltura". (ANSA).

