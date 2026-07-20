(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La storica insegna milanese del panino gourmet, De Santis, lancia un nuovo progetto dedicato al gelato d'alta cucina, firmato da Massimiliano Scotti, miglior chef gelatiere d'Europa. Sotto la guida dell'imprenditore Angelo Moratti, il gruppo dà il via a un piano di espansione nazionale che si concretizza con l'apertura di De Santis Il Gelato a Porto Rotondo, in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo ristorante De Santis nella piazza Casbah. Una scelta strategica che consolida il brand tra le eccellenze del gelato d'autore e della ristorazione informale di qualità. Oltre trenta i gusti tra grandi classici e creazioni che dialogano con il territorio, creando un nuovo linguaggio gastronomico. Dal gelato al Mirto Rosso di Sardegna alla Pesca Bianca al Vermentino, dall'Arancia rossa e zafferano di Sardegna ai gusti Seadas e Ricotta, Miele di corbezzolo e limone, spaziando anche su ricette più fresche come Fragole, Basilico e Champagne o Lamponi e Rosmarino sardo.

Non mancheranno i grandi classici d'autore, come Pistacchio salato, Nocciola Piemonte Igp, Crema antica, Caffè Espresso e Cioccolato fondente 70%. (ANSA).

