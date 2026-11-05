(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Credito, innovazione e sicurezza per il futuro delle imprese agroalimentari: dal 10 al 14 novembre Ismea a BolognaFiere per per la 47esima edizione di Eima International 2026, l'esposizione di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio promossa da FederUnacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura. L'Istituto sarà presente con uno spazio informativo nell'area espositiva Masaf e un convegno dedicato agli strumenti finanziari per la crescita del settore agroalimentare. Un'occasione per approfondire i trend mondiali degli investimenti in tecnologie agricole e per illustrare le soluzioni messe in campo da Ismea a sostegno della competitività dell'agroalimentare italiano.

Martedì 10 novembre alle 15.00 l'appuntamento (sala Ouverture del Centro Servizi BolognaFiere-Blocco D, I piano) è con il panel 'Strumenti Ismea e credito per il futuro', che approfondirà, insieme ai rappresentanti degli istituti bancari e delle associazioni di categoria, gli strumenti di intervento per la modernizzazione e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari: da Ismea Investe al Fondo Innovazione, al bando Inail-Masaf-Ismea-Crea sull'ammodernamento e la sicurezza dei trattori agricoli. All'incontro interventi di Livio Proietti, Presidente Ismea, Sergio Marchi, direttore gnerale Ismea, Giorgio Venceslai, responsabile della Direzione Servizi per le Imprese Ismea, Emanuele Fontana, coordinatore Agricoltura ed Esg di Crédit Agricole Italia, Guido Gagliardi, responsabile settore Agrario Agroalimentare Banca Sella Credit Agricole Italia, e Andrea Borio, presidente di Federacma.

Oltre al panel principale organizzato direttamente da Ismea, l'Istituto sarà presente il 10 novembre alle 17.00 al convegno curato da Federacma su 'Legge di Bilancio 2027, Credito d'imposta 4.0 e misure Ismea' (Sala Campus); l'11 novemvre alle 11.00 alla tavola rotonda di presentazione del nuovo report dell'Osservatorio Agrofarma (Sala Ouverture) e sempre mercoledì 11 novembre alle 16.30 al 'Forum nazionale dell'agricoltura di precisione', organizzato da ANSA in collaborazione con Eima sulle sfide della sostenibilità e della resilienza climatica per il settore agricolo. (ANSA).

