Nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto il nuovo record di 72,5 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2024. Un risultato che consolida un percorso di espansione strutturale che nell'ultimo decennio ha visto crescere il dato a un ritmo medio annuo del 7,3%, superiore a quello delle vendite estere complessive nazionali. Segnali positivi anche dall'occupazione, dagli investimenti saliti a 13,1 miliardi di euro, con un incremento del 5,1% rispetto al 2024 e dal reddito agricolo con +6,6%. È il quadro che emerge dal Rapporto Ismea sull'agroalimentare italiano 2026, presentato al Masaf, con il ministro Francesco Lollobrigida.

Decisivo il contributo del Pnrr: negli ultimi tre anni, il governo Meloni ha mobilitato oltre 17,5 miliardi di euro a sostegno del settore, destinati a favorire investimenti, innovazione tecnologica, sostenibilità, ricambio generazionale e rafforzamento delle filiere produttive. In base ai dati Istat aggiornati a settembre, nel 2025 il valore aggiunto dell'agroalimentare italiano, considerando agricoltura e industria alimentare, ha raggiunto 89 miliardi di euro, pari al 4,4% del Pil, registrando una crescita reale (+1,2%) più che doppia rispetto a quella dell'economia nazionale (+0,5%). Il peso dell'agroalimentare sull'economia italiana risulta ancora più significativo considerando l'intera filiera, raggiunge circa l'8% del Pil includendo distribuzione e ristorazione e arriva al 15% se si considerano anche logistica, trasporti e intermediazione.

Nel 2025 sul mercato interno la spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane, inclusi i consumi fuori casa, ha raggiunto i 305 miliardi di euro (+3,2%), sostenuta non solo dai prezzi, ma anche da una ripresa dei volumi acquistati e da una domanda sempre più attenta alla qualità e alla salubrità delle produzioni.

Un ruolo centrale, spiega il Rapporto, è stato svolto dalla rimodulazione del Pnrr con risorse destinate al settore da 3,6 a 8,8 miliardi di euro, superando i 10 miliardi considerando anche il Piano Nazionale Complementare; tra gli interventi più significativi il Parco Agrisolare, con 3,2 miliardi di euro e il Fondo Rotativo Contratti di Filiera; al 30 giugno 2026 sono 221 i contratti di filiera ammessi a finanziamento, per circa 6,3 miliardi di euro di investimenti attivati, a fronte di 3,9 miliardi di agevolazioni concesse; i programmi coinvolgono complessivamente 3.430 soggetti e interessano l'intero territorio nazionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, cui è destinato il 53,7% delle agevolazioni.

Significativo anche il contributo al comparto biologico, con 65 programmi e circa 1,4 miliardi di euro di investimenti. "I dati confermano la solidità dell'agroalimentare italiano e la sua capacità di continuare a generare ricchezza, occupazione e investimenti anche in un contesto internazionale particolarmente complesso - hanno dichiarato il presidente Ismea Livio Proietti con il direttore generale Sergio Marchi - il dato più significativo è che non siamo di fronte soltanto a una crescita dei risultati economici congiunturali, ma anche dei fondamentali del settore: aumentano gli investimenti, si rafforza l'occupazione (gli addetti dell'agricoltura superano un milione, mentre quelli dell'industria alimentare arrivano a 500 mila, entrambi in crescita rispetto al 2024) e migliora, nel medio periodo, la produttività. A questo si aggiunge la capacità delle nostre imprese di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, dove l'agroalimentare continua a guadagnare peso rispetto agli altri settori dell'economia".

