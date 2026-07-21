- Italpepe è entrata nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, ottenendo un riconoscimento che certifica il valore di un marchio protagonista da oltre cinquant'anni nel mercato italiano delle spezie, degli aromi e degli insaporitori. Lo annuncia l'azienda nel precisare che l'iscrizione è stata rilasciata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Per Italpepe e la famiglia Vitaletti questo traguardo rappresenta il riconoscimento di una storia imprenditoriale che nel corso degli anni ha consolidato la presenza nel retail e nella ristorazione professionale, affermandosi come punto di riferimento nel mondo delle spezie.



"Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio. Guardando al futuro, continueremo a investire con entusiamo nella ricerca & sviluppo e nella diffusione della cultura delle spezie, mantenendo saldi quei valori che hanno reso Italpepe un marchio riconosciuto e apprezzato dal mercato" commenta Stefano Vitaletti, direttore generale Italpepe.



Il riconoscimento si accompagna all'adesione di Italpepe all'Associazione Marchi Storici d'Italia. L'Associazione continua a crescere accogliendo realtà che rappresentano il patrimonio produttivo del Paese e che condividono una visione comune: valorizzare la propria identità storica non come elemento del passato, ma come leva di sviluppo, competitività e crescita" conclude Massimo Caputi, presidente Associazione Marchi Storici d'Italia. (ANSA).

