(ANSA) - ROMA, 09 OTT - E' stata riconosciuta l'applicazione dell'Iva al 4% a due varietà di fiori eduli, la Begonia Semperflorens e il Nasturzio Tropaeolum destinati al consumo umano. Lo fa sapere la Coldiretti, un risultato storico per il comparto che attendeva da tempo un riconoscimento della destinazione alimentare anche sul piano fiscale. Il valore del chiarimento va oltre le due specie interessate: viene infatti riconosciuto il principio della tassazione agevolata per questi fiori in quanto alimenti, grazie al lavoro dell'area fiscale di Coldiretti nel confronto tecnico con l'Agenzia delle Entrate.

Un passaggio che pone le basi per rendere più rapido il percorso di riconoscimento per le altre specie eduli, rispondendo a un'esigenza dell'intero comparto e sostenendo le imprese agricole che stanno diversificando la produzione.

L'applicazione dell'aliquota ridotta resta subordinata alla destinazione alimentare oggettiva del prodotto, spiega la Coldiretti, che deve essere coltivato e trattato per il consumo umano, commercializzato nel circuito alimentare e confezionato ed etichettato come alimento non come fiore ornamentale. (ANSA).

