(ANSA) - PESCARA, 06 NOV - Il ristorante Kose di Pescara è l'unica insegna di cucina coreana presente nella Guida Gambero Rosso 2027, con una valutazione di 77/100 e l'assegnazione di una forchetta. Il riconoscimento arriva a dieci mesi dall'apertura del locale, in piazza della Rinascita, fondato da Andrea Caldora e dalla moglie Ha Jung Kim. Si tratta del primo ristorante in Abruzzo interamente dedicato alla cucina coreana.

La proposta gastronomica si basa sulla tradizione del paese asiatico, con piatti che alternano diverse temperature e consistenze e preparazioni che utilizzano tecniche come fermentazioni, marinature e conservazione. Tra gli elementi segnalati nella guida figurano gli gnocchi di riso e i mandu, i tradizionali ravioli coreani. Gli ingredienti arrivano in parte dalla Corea, mentre carni e verdure fresche sono selezionate sul territorio, con attenzione alle produzioni abruzzesi, tra cui il maiale nero.

"Siamo molto felici che, a soli dieci mesi dall'apertura, Kose sia entrato nella Guida Gambero Rosso come unico ristorante coreano selezionato in Italia", commenta Ha Jung Kim, che guida la cucina. "È un riconoscimento che premia il lavoro della nostra squadra e ci dà ancora più motivazione per proseguire il percorso con autenticità e rispetto per la cultura del mio Paese".

Il progetto nasce dall'incontro tra la tradizione gastronomica coreana e quella italiana, con l'obiettivo di valorizzare entrambe senza sovrapporle. "Accanto alla cucina coreana - spiega Andrea Caldora - abbiamo voluto dare spazio alla cultura gastronomica italiana e alle eccellenze abruzzesi, attraverso la scelta di prodotti locali e nuove possibilità di incontro tra sapori e tecniche. Per noi sostenibilità significa anche rispetto della materia prima, attenzione alla stagionalità e riduzione degli sprechi". (ANSA).

