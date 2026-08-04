(ANSA) - ROMA, 04 AGO - La birra si conferma protagonista della socialità estiva: il 66% degli italiani la immagina soprattutto a casa propria o a casa di amici e parenti, il 50% in ristoranti e pizzerie, il 47% nei locali e il 39% a sagre o feste di paese. E' quanto emerge dall'ultima indagine realizzata da Ipsos Doxa per il Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra, Osservatorio permanente che analizza i trend e l'evoluzione del comparto brassicolo attraverso lo sguardo dei consumatori, della filiera e dell'Associazione.

Tra i risultati dell'indagine, giunta alla seconda edizione, è registrato che il 30% associa la birra a picnic e grigliate, il 28% alla spiaggia o agli stabilimenti balneari e il 23% a concerti o festival. Più contenute le quote relative a parchi e aree verdi (17%), gite in giornata nei borghi o piccoli paesi (16%) e piazze o centri storici (16%). Assobirra ricorda i dati dell'Annual Report 2025 dell'associazione, secondo cui i consumi di birra in Italia si sono mantenuti nel 2025 oltre i 21 milioni di ettolitri, "confermando - sottolinea AssoBirra - una sostanziale tenuta del comparto, con il segmento delle birre low e no alcol che ha quasi raddoppiato la propria incidenza sul mercato, passando dal 2,1% al 3,9% in un solo anno". "I dati di questa edizione del Cib - commenta Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra - raccontano un cambiamento interessante, la socialità estiva si costruisce sempre più attorno a momenti semplici, accessibili, autentici, nei quali la birra si inserisce trasversalmente e trova uno spazio naturale". "Non è più soltanto - aggiunge - la bevanda associata alle vacanze o al consumo fuori casa tradizionale, ma quella che accompagna una quotidianità estiva fatta di relazioni, spontaneità e condivisione, un'evoluzione che riflette stili di vita più vicini ai territori e ai nuovi bisogni dei consumatori". (ANSA).

