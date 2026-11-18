(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sarà l'Abruzzo a ospitare, dal 10 al 12 giugno 2027, l'80/o congresso nazionale di Assoenologi, in programma tra Pescara e Silvi. La presentazione si è svolta questa mattina a Milano nell'ambito del Simei, con il presidente nazionale Riccardo Cotarella, il presidente della sezione Abruzzo-Molise Gianni Pasquale e il direttore Assoenologi Paolo Brogioni. "Sarà un congresso chiarificatore sul vino, su che cosa rappresenta e sul perché sia un prodotto di così grande importanza per il nostro Paese", ha detto Cotarella. Il claim sarà "La bussola del vino". Al centro del confronto ricerca, innovazione, mercati, internazionalità e rapporto tra vino e salute, con spazio agli studi scientifici. Cotarella ha inoltre sottolineato il ruolo della tecnologia italiana nelle cantine di tutto il mondo.

Il congresso si aprirà giovedì 10 giugno a Pescara, in un ex liquorificio, con inaugurazione e avvio dei lavori. Venerdì e sabato gli incontri tecnici, scientifici e le degustazioni si terranno al Centro congressi Abruzzo di Silvi. "Abbiamo costruito un programma che, accanto ai contenuti professionali, offra momenti di convivialità", ha spiegato Pasquale, citando la cena al porto turistico di Pescara e una festa sulla spiaggia.

L'obiettivo è anche far conoscere ai partecipanti le bellezze, la cultura e la tradizione enogastronomica abruzzese. La presentazione si è conclusa con i videomessaggi del vicepresidente della giunta regionale e assessore all'Agricoltura dell'Abruzzo Emanuele Imprudente e del vicesindaco di Pescara Giovanni Santilli, che hanno espresso soddisfazione per la scelta dell'Abruzzo e per le ricadute dell'appuntamento sulla valorizzazione del territorio. (ANSA).

