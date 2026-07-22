BRUSAPORTO - Come Garibaldi, la famiglia Cerea - la mamma Bruna coi figli Enrico detto Chicco da poco designato Maestro dell'Arte di cucina italiana, insieme a Francesco, Bobo e Rossella - ha unito l'Italia accogliendo, ieri sera presso la tenuta della Cantalupa, una carica di mille tra chef e imprenditori del settore agroalimentare, vinicolo e ristorazione, oltre che gastronomi e critici di settore, per celebrare, alla presenza del ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, i primi 60 anni del ristorante "Da Vittorio", tre stelle Michelin e designato nel 2025 tra i 10 migliori ristoranti al mondo per La Liste.



"L'unione fa la forza" sembra testimoniare questa storia italiana di impresa che dal 1966 è rimasta a conduzione familiare, pur crescendo, con oltre 1200 collaboratori, ai vertici delle classifiche nazionali per fatturato di oltre 100 milioni di euro. Per l'occasione, i Cerea hanno voluto condividere con gli ospiti una gigantesca "Torta Pacchero", il dolce ispirato al piatto iconico della casa e creato dal team di pasticcieri di DaVittorio (capitanati dal pastry chef Simone Finazzi e dal maître chocolatier Davide Comaschi).

Proposto un brindisi ai prossimi 60 anni insieme alla propria nutrita terza generazione e con la famiglia Ruffini, i patron di Moncler, la cui holding Ou(r) Group entrata quest'anno nel capitale di Da Vittorio, in un'ottica di ulteriore sviluppo ed espansione del business in Italia e all'estero.

Ad alzare i calici colleghi del calibro di Enrico Bartolini, Gennaro Esposito, Davide Oldani, Massimiliano Alajmo, Giancarlo Perbellini, la famiglia Santini, Moreno Cedroni, Gianfranco Pascucci, Paolo Griffa, Alessandro Pipero, e imprenditori del vino come Matteo Lunelli, Vittorio Moretti e Lamberto Frescobaldi.

Il Gruppo Da Vittorio oggi comprende: i ristoranti stellati Da Vittorio; i ristoranti casual dining DaV; i Café;il DaV Pastry Lab, la Pasticceria Cavour 1880; gli shop Da Vittorio Selection; il Giftdepartment; la ristorazione esterna per servizi di catering in oltre 900 eventi l'anno, la ristorazione collettiva, le consulenze, l'hôtellerie eVicook. (ANSA).

