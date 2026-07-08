(ANSA) - PERDIFUMO, 08 LUG - La Cipolla di Vatolla, Presidio Slow Food e tra i prodotti simbolo del Cilento, torna protagonista con l'11/a edizione della festa dedicata all'eccellenza gastronomica del territorio, in programma dal 25 luglio al 22 agosto nel borgo di Vatolla, frazione di Perdifumo (Salerno). La manifestazione si articolerà in tre fine settimana, il 25-26 luglio, l'1-2 e l'8-9 agosto, con una serata conclusiva il 22 agosto, affiancando alle degustazioni un calendario di incontri culturali e spettacoli.

Promossa dall'Associazione Cipolla di Vatolla, la rassegna si svolgerà ogni sera dalle 20 tra le vie del centro storico e Piazza Belvedere. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema "In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione". L'iniziativa si avvale del patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Perdifumo e Comunità Montana Alento-Montestella, con il sostegno della BCC Magna Grecia.

Nel percorso gastronomico la Cipolla di Vatolla sarà proposta in numerose preparazioni della cucina locale, dagli antipasti ai primi piatti, fino alle ricette della tradizione contadina e ai dolci tipici.

Il programma culturale prevede presentazioni di libri, una mostra fotografica, il Premio "Onion Vatolla", dedicato a personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria e del giornalismo, oltre a concerti, musica popolare, artisti di strada e spettacoli itineranti. Tra gli ospiti figurano gli autori Stefano Contente, Monica Oriente e Nello Amato, mentre la serata conclusiva ospiterà il musicista Giancarlo Di Muoio e il concerto dei Kiepò.

"L'obiettivo è valorizzare la Cipolla di Vatolla non solo come eccellenza agroalimentare, ma anche come espressione della storia e dell'identità del territorio", afferma la presidente dell'Associazione Cipolla di Vatolla, Angela Marzucca. La manifestazione coniuga gastronomia, cultura e tradizioni in un percorso aperto alla comunità e ai visitatori. (ANSA).

