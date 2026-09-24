(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 SET - Ruolo d'onore per la Città di Alessandria in occasione della prima edizione del 'Fugassa Festival. La Festa della Focaccia Genovese' (sabato 26 e domenica 27 settembre). Sarà infatti l'unica realtà esterna a presentare ufficialmente nel Porto Antico la Focaccia Dolce, prodotto De.c.o. (Denominazione comunale d'origine). La specialità unisce un impasto morbido ricoperto di zucchero che, durante la cottura in forno, rende la superficie leggermente croccante.

È una testimonianza del rapporto storico e gastronomico tra il capoluogo di provincia piemontese e la Liguria. La tradizione genovese della focaccia infatti ha trovato nell'Alessandrino una propria interpretazione, diventando nel tempo una preparazione riconoscibile e identitaria. (ANSA).

