(ANSA) - NEW YORK - La comunita' di Pollica entra tra gli "Eroi del Cibo". L'annuncio e' arrivato a New York dove in questi giorni la cittadina del Cilento e la Dieta Mediterranea sono al centro di appuntamenti legati alla settimana ad alto livello dell'Assemblea Generale dell'Onu.



Ha annunciato il riconoscimento in vista della prossima Giornata Mondiale dell'Alimentazione il vicedirettore della Fao Maurizio Martina durante la conferenza Food for Health - Food for Earth organizzata alla New York University dal Future Food Institute. Il tributo della Fao arriva in un anno storico per la Dieta Mediterranea che si prepara alla prima osservanza della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea il prossimo 16 novembre in cui Pollica sara' in prima fila.



Pollica e' dove Ancel e Margaret Keys, gli americani pionieri della Dieta Mediterranea, trascorsero lunghi periodi della loro vita e dei loro studi, A essere riconosciuta dalla Fao è ora Pollica nel suo insieme: pescatori, agricoltori, cuochi, artigiani, famiglie, bambini, ricercatori e istituzioni che, attraverso gesti quotidiani, conoscenze e tradizioni tramandate nel tempo, continuano a custodire, praticare e rendere vivo il patrimonio della Dieta Mediterranea non solo come modello alimentare, ma come sistema vivente, capace di tenere insieme cibo e salute, biodiversità e territorio, cultura e conoscenza, relazioni umane e senso di appartenenza.



"Il riconoscimento ha un valore straordinario proprio perché mette al centro le persone e la comunità", ha detto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. La stessa comunità arriva a New York e, grazie al Future Food Institute e il Centro Studi Dieta Mediterranea del Comune di Pollica, porta il convivio e la gastrodiplomazia nel cuore della settimana dell'Onu con Convivium, la 'casa italiana' aperta nell'East Village dove la tavola diventa strumento di diplomazia e spazio concreto di incontro, ascolto e cooperazione per affrontare alcune delle grandi questioni del nostro tempo: salute pubblica, sistemi alimentari, acqua, clima, biodiversità, cultura e pace. Pollica ci mostra come un territorio possa diventare laboratorio di trasformazione e come un patrimonio profondamente locale possa parlare al mondo, ha detto Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute. (ANSA).

