(ANSA) - VERONA, 23 LUG - E' un progetto multimediale dedicato alla filiera vitivinicola, alle cantine di design e ai territori, quello del ministero degli Esteri, nato da un confronto con il presidente di VeronaFiere Federico Bricolo in occasione di un Laboratorio della Crescita, quello che viene presentato oggi a Verona in occasione della Conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura.

Intitolato "Territori. Racconti di architetture e vino", il progetto offre un viaggio alla scoperta delle aziende vinicole: luoghi di produzione di vini d'eccellenza ma anche opere emblematiche di architettura contemporanea ed espressioni del territorio in cui si inseriscono. Sono state selezionate dieci cantine d'autore che raccontano da Nord a Sud il rapporto tra filiere vitivinicole, design e territori, anche ai fini di contribuire alla promozione dell'enoturismo nel nostro Paese.

Realizzato dal Ministero con Capitale Cultura Group e con la curatela degli architetti Roberto Bosi e Francesca Chiorino, disponibile in varie lingue, si articola in un un video immersivo fruibile tramite visori 3D, che restituisce un'esperienza diretta degli spazi delle dieci cantine; tre video dedicati alle cantine del Nord, del Centro e del Sud e delle Isole; una web app, che permette di visualizzare sul proprio smartphone o tablet descrizioni, immagini e video dedicati a ciascuna cantina e al relativo territorio; dieci cartoline, ciascuna dedicata a una diversa cantina, pensate per essere stampate in loco e distribuite ai fruitori del progetto come souvenir; grazie alla presenza di un QR code che rimanda alla web app, consentono ai visitatori di prolungare l'esperienza oltre lo spazio e il tempo dell'evento; un video teaser di presentazione del progetto, utilizzabile anche sui social media.

(ANSA).

