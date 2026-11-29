(di Carmine Bonanni) (ANSA) - CASERTA, 29 NOV - Un tempo scandiva il ritmo economico delle famiglie tra la vecchia caserma e il mattatoio cittadino; oggi torna protagonista su un disco di pasta lievitata come simbolo di riscatto culturale. A Maddaloni, nel Casertano, la memoria operaia e artigiana della città rivive attraverso la pizza "Maddaloni, terra mia!", creazione che riporta al centro della tavola un prodotto identitario quasi scomparito: la mortadella d'asina.

Dietro questo recupero gastronomico c'è il lavoro di un giovane trio di professionisti - Alessandro Mango agli impasti, Francesco Tedesco in sala e Gianluca Tedesco in cucina - alla guida di Lombardi Pizzeria, realtà nata nel luglio 2023 accanto alla storica pasticceria del maestro Aniello Di Caprio e capace di accogliere settanta ospiti all'interno e trenta all'esterno.

"La mortadella d'asina - spiegano i gestori - ha regolato l'economia di Maddaloni per molti anni. Nasceva nella vecchia caserma, dove arrivavano materie prime da tutta Italia e si recuperava la carne ferrosa e magra degli animali da soma unendola al lardello, per poi trovare compimento nella zona dell'ex macello, lavorata al coltello, nuda e cruda, senza troppe speziature". Un'economia grande e piccola al tempo stesso, fatta di produzioni artigiane accanto alle sedie impagliate e alle fabbriche di pomodori, che ha sostenuto intere generazioni prima di svanire con la trasformazione della caserma in scuola di alta formazione e la riconversione del mattatoio in centro culturale dedicato ai giovani e al sociale.

Portare quella storia nel menu, affiancandola a una proposta che fonde l'arte bianca con la pasticceria salata fino al percorso degustazione "Piacere, Lombardi!", diventa un atto d'orgoglio territoriale. Un'identità premiata anche dalla critica, con i Tre Spicchi confermati nella guida Pizzerie d'Italia 2027 del Gambero Rosso dopo il titolo di migliore pasticceria salata 2026, che dimostra come il lavoro al banco, completato da Antonio Ferraiuolo e Michele Bellafesta, possa farsi custode delle radici della provincia di Caserta. (ANSA).

