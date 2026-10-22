(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Stiamo preparando il piano nazionale del tartufo. Abbiamo già una bozza su cui poter lavorare, credo che nelle prossime settimane potrà essere anche presentata a tutti gli addetti del settore per iniziare il percorso per poterlo approvare entro la fine di questa legislatura e quindi dare un indirizzo preciso a tutto il settore. Al momento ancora non c'è una legge nazionale che regola questo settore. Ci sono due disegni di legge che sono depositati nelle varie Camere". Lo ha detto sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra intervenendo oggi a Roma alla presentazione della 45ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei Prodotti Agroalimentari.

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