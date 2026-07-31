(ANSA) - POZZUOLI, 31 LUG - La pizza è protagonista su Rai 1.

L'occasione è data da "Vista mare", il programma condotto da Federico Quaranta insieme a Diletta Acanfora che racconta le coste italiane più belle, tra paesaggi mozzafiato e patrimonio culturale. Negli spaccati proposti dal programma, in onda ogni sabato alle ore 12.30, c'è anche il pluripremiato maestro degli impasti Diego Vitagliano, che in ogni puntata dedica una pizza diversa ad ognuna delle regioni italiane raccontate dai conduttori. "Per me - afferma Vitagliano - è una grande emozione portare la mia pizza in tv e soprattutto raccontare il nostro territorio attraverso i grandi prodotti regionali".

La puntata inaugurale, andata in onda sabato 25 luglio, è stata dedicata a Pozzuoli, città simbolo dei Campi Flegrei e sede di una delle pizzerie di Vitagliano. A seguire, il viaggio proseguirà tra Molise, Sardegna e Napoli, raccontando luoghi ricchi di fascino, identità e bellezza attraverso incontri, esperienze e testimonianze che mettono al centro il valore delle comunità e dei territori.

In ogni puntata, Vitagliano presenterà dalla terrazza vista mare della pizzeria di Pozzuoli le sue creazioni regionali, utilizzando prodotti locali e provando così ad esaltare al massimo il territorio, in un racconto incrociato tra cultura, gastronomia, tradizioni e natura.

(ANSA).

