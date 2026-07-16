- Il fornaio artigiano e maestro dell'arte bianca Gabriele Bonci continua il suo processo di crescita dopo 22 anni di lavoro sulla pizza, al taglio e non solo. Dopo l'apertura a Milano e il recente restyling a Roma nella sede storica della pluripremiata insegna "Pizzarium", ora, all'interno del City Center Mirdif Mall di Dubai, apre Bonci Restaurant, un'estensione della sua visione di pizza in teglia reinterpretata secondo lo stile e i gusti emiratini.

"Questa nuova apertura - dice Gabriele Bonci, in una nota - rappresenta, per me, il modo di portare la mia visione, profondamente legata all'agricoltura e alla territorialità, in una dimensione e in una forma del tutto nuove. In un territorio ricco di innovazione, vogliamo offrire qualcosa che riporti alle nostre origini, valorizzando la qualità della materia prima e il legame con la terra. Una sfida non semplice, ma che ci rende felici di poterla realizzare. Ci stiamo muovendo a piccoli passi, ma stiamo arrivando lontano".



Questo è solo l'inizio, fa sapere il patron di Pizzarium, di un'operazione capillare che nei prossimi anni porterà la pizza di Bonci in altre città del Medio Oriente, attraverso l'apertura di diversi store. (ANSA).

