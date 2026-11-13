(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - La robotica in agricoltura vale oggi, a livello mondiale, tra i 15 e i 18 miliardi di dollari, con una crescita annua stimata tra il 14 e il 20%. Un'espansione che non ha eguali negli altri comparti della meccanizzazione agricola e che trova nell'orticoltura uno dei settori più promettenti, anche per la crescente carenza di manodopera. È quanto emerso a Eima nel convegno "Orticoltura, è il momento dei robot? L'automazione alla prova in campo e in serra", organizzato da Edagricole/Tecniche Nuove.

"Anche prendendo il valore più prudenziale si tratta di un'espansione impetuosa che non ha pari in nessun altro comparto della meccanizzazione", ha spiegato Alessio Bolognesi, ingegnere del servizio tecnico di FederUnacoma. In Italia, tuttavia, la diffusione dei robot agricoli è ancora frenata dalla carenza di formazione, dalla scarsa conoscenza dei benefici e dagli elevati costi iniziali. "L'innovazione costa, anche ai costruttori e, per una diffusione ulteriore, serve un piano di incentivi mirato e continuo", ha sottolineato Bolognesi. Le macchine autonome sono già disponibili per diverse operazioni agricole, dalla semina al trapianto, dal diserbo di precisione alla raccolta.

Tra le tecnologie illustrate da Davide Facchinetti, dell'Università di Milano, e Marco Sozzi, dell'Università di Padova, figurano robot capaci di riconoscere ed eliminare le erbe infestanti con il laser, sistemi per la semina georeferenziata e macchine per la raccolta automatizzata di pomodori, cetrioli e asparagi.

Si tratta di attrezzature con costi iniziali di diverse decine di migliaia di euro, ma potenzialmente in grado di trasformare l'organizzazione del lavoro nelle aziende orticole.

Resta però, secondo gli esperti, un ostacolo decisivo: la mancanza di una normativa chiara e specifica sull'impiego delle macchine autonome, che definisca le condizioni operative e le responsabilità in caso di incidenti. (ANSA).

