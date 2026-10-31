(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Nuovo traguardo per una delle eccellenze agroalimentari della Campania: a partire da domani, la Rucola Igp della Piana del Sele sarà protagonista dei menu di Autogrill lungo le autostrade italiane, portando il suo gusto e la qualità certificata nelle pause di milioni di viaggiatori.

Un'opportunità straordinaria, sottolineano dal Consorzio di tutela, "che vedrà la rucola IGP in abbinamento con altri prodotti ad indicazione geografica protetta, espressione di una filiera agricola fatta di tradizione, innovazione e qualità".

L'iniziativa rientra nel progetto Origin Edition, la nuova selezione di panini nata per celebrare l'eccellenza italiana certificata DOP e IGP lanciata da Autogrill in collaborazione con Fondazione Qualivita. Un percorso, si afferma, "dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari d'eccellenza a Indicazione Geografica, la cui qualità è legata alla terra d'origine e tutelata da sistemi di certificazione che garantiscono la tracciabilità, la sicurezza e l'autenticità delle loro specificità riconosciute".

Vito Busilllo, presidente del Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP- commenta Vito Busillo, presidente del Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP - e siamo convinti che queste scelte rafforzino il valore della Dop Economy. Il brand delle indicazioni geografiche è una garanzia per il consumatore, ma è anche un racconto quotidiano di tutto quello che c'è dietro: agricoltura, lavoro, identità. La nostra rucola è unica e l'iniziativa di Fondazione Qualivita con Autogrill è per noi un'intuizione straordinaria.

Le aree di sosta non sono luoghi anonimi, ma vetrine del made in Italy. E noi siamo orgogliosi di esserci". (ANSA).

