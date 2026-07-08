(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Un evento tradizionale, Presinatale di Cereglio, due saperi della cultura popolare, la Zirudèlla e il Ballo staccato dell'Appennino, e un prodotto agroalimentare tipico, il Cardo in buca o Cardo di Fossa: sono le nuove eccellenze del patrimonio culturale e gastronomico bolognese riconosciute dalla Denominazione comunale d'origine (De.Co.), di cui la Giunta comunale ha approvato.

PresiNatale è una manifestazione che dal 2019 celebra il periodo natalizio attorno ad un albero di Natale realizzato interamente all'uncinetto. La Zirudèlla è la storica forma poetica della tradizione orale bolognese caratterizzata da versi in rima, ironia e satira popolare, e il Ballo staccato dell'Appennino è espressione coreutica tipica delle comunità dell'Appennino bolognese. La particolarità del Cardo, infine, risiede nella tradizionale tecnica di conservazione e maturazione in ambiente interrato, che conferisce caratteristiche organolettiche distintive e ne testimonia il profondo legame con i saperi agricoli locali. (ANSA).

