- L'agricoltura italiana tra semplificazione burocratica, monitoraggio rigoroso, legalità, valorizzazione del lavoro etico nei campi italiani e digitalizzazione: questi i temi trattati nell'appuntamento di ANSAIncontra in streaming su Ansa.it alle 12 di giovedì 6 agosto con ospite il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), Fabio Vitale.



Occhi puntati in particolare sulla lotta al caporalato con le novità delle operazioni condotte di recente in alcune realtà italiane che vede Agea in prima linea, con il suo braccio operativo Agecontrol, all'interno della Cabina di Regia dedicata ai controlli e istituita su input del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.



In un momento in cui la Politica Agricola Comune sta vivendo una rivoluzione culturale che unisce la sostenibilità economica alla tutela dei lavoratori, la condizionalità sociale diventa dunque un pilastro fondamentale.



Di questo si parla ad ANSAIncontra ma anche di intelligence amministrativa e analisi del rischio; repressione e prevenzione; incrocio dei dati; coordinamento con gli opr; formazione continua; nuova "intelligence" quale tutela contro la concorrenza sleale e il caporalato e innovazione tecnologica.

L'occasione anche quella di fare il punto sulle erogazioni, su Agea hub e fare un'analisi per gli scenari futuri. (ANSA).

