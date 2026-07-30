(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Cresce il consenso internazionale per l'Asiago Dop e, in particolare, per le lunghe stagionature e le produzioni di nicchia, premiate ai Great Taste Awards, la competizione internazionale dedicata alle migliori produzioni food & drink. Per la prima volta, l'Asiago Dop raggiunge il vertice, le tre stelle, riservate a un esiguo numero di eccellenze (appena otto quelle italiane a latte vaccino), con lo Stagionato 64 mesi.

L'edizione 2026 ha messo alla prova oltre 15.000 prodotti arrivati da 116 paesi, valutati alla cieca da un panel di oltre 800 esperti tra critici gastronomici, chef, ristoratori, buyer, giornalisti e influencer. Un riconoscimento che, secondo Guild of Fine Food, promotore della competizione, raggiunge ogni anno circa 35 milioni di consumatori nel mondo attraverso l'attività di promozione riservata ai vincitori.

A conquistare le tre stelle è l'Asiago Dop Stravecchio di 64 mesi della Latteria Villa di Castelgomberto.

: (ANSA).

