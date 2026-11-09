(ANSA) - TORINO, 09 NOV - È ancora una volta Hong Kong, con un'offerta di 100 mila euro, ad aggiudicarsi il gran lotto finale della XXVII Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, che si è svolta ieri a Grinzane Cavour (Cuneo). Si è trattato di un tartufo "gemello", prezioso esemplare del peso complessivo di 850 grammi, abbinato a un doppio magnum di Barolo 2015 di Pio Cesare, a un formato da nove litri di Barolo DOCG "Paneròle" 2018, a un magnum di Asti DOCG Cuvage, a un Moscato d'Asti DOCG 2025 Saracco, e un maxi panettone Albertengo da 20 chilogrammi.

Con le sale del Castello, sede dell'Enoteca regionale piemontese Cavour, organizzatrice dell'evento, erano collegate anche Bangkok, Vienna, Macao, Londra, Vilnius, Brasilia e il North Kinangop Catholic Hospital, in Kenya Il totale dei fondi raccolti, destinati a sostenere progetti benefici in Italia e nel mondo, tocca quota 545.800 euro, il secondo risultato più alto nella storia dell'Asta.

"Il Piemonte - ha dichiarato il presidente della Regione, Alberto Cirio, insieme agli assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo e Marina Chiarelli - ha una straordinaria capacità: far viaggiare nel mondo le proprie eccellenze senza perdere il legame con la terra e con le comunità che le custodiscono.

L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba ne è una delle espressioni più significative, perché porta sulla scena internazionale non soltanto un prodotto unico, ma un intero patrimonio di cultura, tradizioni, competenze e valori". (ANSA).

