(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Lazio amplia la propria presenza nell'associazione nazionale Città dell'Olio con l'adesione di Poggio Moiano (Rieti). Con l'ingresso della località reatina salgono a quota 52 i comuni soci del Lazio.



"Accogliamo con soddisfazione - commenta Michele Sonnessa, Poggio Moiano nella rete delle Città dell'Olio. Il Lazio e, in particolare, la Sabina rappresentano uno dei luoghi simbolo della cultura dell'olio nel nostro Paese. Ogni nuova adesione rafforza un progetto che mette al centro i territori, il paesaggio e le persone che ogni giorno custodiscono e valorizzano questo straordinario patrimonio. Siamo certi che Poggio Moiano saprà dare un contributo significativo alle attività della nostra associazione". "L'ingresso di Poggio Moiano - afferma Alfredo D'Antimi vicepresidente dell'Associazione Città dell'Olio e coordinatore regionale del Lazio - rappresenta un motivo di soddisfazione per tutta la rete laziale delle Città dell'Olio. La Sabina continua a essere un punto di riferimento nazionale per la qualità dell'olivicoltura e per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e tutela del paesaggio". "Entrare - commenta il Sindaco di Poggio Moiano Matteo Massimi - nell'Associazione Città dell'Olio significa dare ulteriore valore a una delle risorse più importanti del nostro territorio. L'olivicoltura è parte della nostra storia e del nostro paesaggio e vogliamo che diventi sempre di più uno strumento di crescita, promozione e sviluppo sostenibile.



Attraverso la rete delle Città dell'Olio potremo condividere esperienze, partecipare a progetti nazionali e far conoscere ancora meglio le eccellenze della nostra comunità." (ANSA).

