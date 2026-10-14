(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nasce Lazio Roots, progetto che unisce alcune delle realtà più rappresentative del patrimonio vitivinicolo e agroalimentare regionale laziale mettendo in relazione prodotti, luoghi e persone che affondano le proprie radici in una storia comune. L'iniziativa parte con cinque Consorzi, 550 realtà vitivinicole e 413 allevatori coinvolti. A farne parte sono il Consorzio Tutela Vini Roma Doc, Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati, Consorzio del Cesanese del Piglio Docg, Abbacchio Romano Igp e Ricotta Romana Dop.

L''obiettivo della sinergia - informa una nota - "è andare oltre il semplice racconto del prodotto per riportare al centro i luoghi, i pascoli, i vigneti, la gestualità, le tecniche di lavorazione e le conoscenze che continuano ad essere trasmesse da una generazione all'altra". "Il patrimonio enogastronomico del Lazio - afferma Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste della Regione Lazio - rappresenta una risorsa strategica per la crescita economica della nostra regione e un elemento fondamentale per rafforzare la competitività del sistema agroalimentare sui mercati nazionali e internazionali". "Il nostro obiettivo - aggiunge - è mettere le imprese agricole nelle condizioni di trasformare la qualità delle proprie produzioni in nuove opportunità di sviluppo, sostenendo il valore delle filiere, la tutela delle denominazioni di origine e una più efficace presenza sui mercati. Lazio Roots rappresenta un'iniziativa importante in questa direzione e il nostro auspicio è che il progetto possa progressivamente allargare la propria base di adesioni, coinvolgendo un numero sempre maggiore di consorzi e realtà produttive del territorio". "Lazio Roots - commenta Massimiliano Raffa, presidente di Arsial-Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - parte da un'intuizione importante, le nostre denominazioni acquistano ancora più forza quando smettono di raccontarsi come realtà isolate e diventano parte di una storia comune". (ANSA).

