(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "La cooperazione agroalimentare deve essere riconosciuta come uno dei protagonisti della politica industriale del Paese, con strumenti finanziari adeguati, nuove aggregazioni e investimenti capaci di rafforzare la competitività delle filiere". È questo il messaggio lanciato da Sara Guidelli, direttrice generale di Legacoop Agroalimentare, intervenuta questa mattina alla presentazione del Rapporto Ismea sull'agroalimentare italiano 2026, nel corso della tavola rotonda dedicata al confronto tra le organizzazioni cooperative.

"La questione, adesso, è come accompagnare - ha aggiunto Guidelli - ulteriormente la crescita del nostro sistema agroalimentare. Dobbiamo smettere di considerare l'aggregazione soltanto come una risposta alla frammentazione della nostra agricoltura, è anche una scelta imprenditoriale, che permette alle imprese di crescere, investire nella trasformazione, nella ricerca, nella digitalizzazione e nella logistica, costruire marchi e competere sui mercati internazionali". In relazione all'accesso al capitale e strumenti finanziari per crescere ha detto invece che "serve una nuova stagione di aggregazioni, accompagnata da investimenti nelle competenze e da progetti industriali sempre più ambiziosi". "Non possiamo chiedere alle cooperative di crescere, innovare e competere con i grandi operatori internazionali senza porci - ha concluso - il problema di come finanziare questa crescita". (ANSA).

