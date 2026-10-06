(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "L'innovazione tecnologica in agricoltura non significa soltanto maggiore efficienza e migliori performance, significa anche maggiore sicurezza per gli operatori. Per questo il rinnovo del parco macchine deve rappresentare una priorità, accompagnata da investimenti altrettanto importanti sulla formazione e sulle competenze. Lo dichiara Eros Gualandi di Legacoop Agroalimentare, intervenuto a Roma all'incontro "Sicurezza dei trattori", organizzato da Federacma presso la sede del Cnel.

"Le macchine di nuova generazione - aggiunge Gualandi - sono progettate ponendo la sicurezza dell'operatore e delle persone che lavorano nelle vicinanze come elemento strutturale.

L'innovazione consente quindi di migliorare contemporaneamente produttività, qualità del lavoro e tutela dei lavoratori".

"Dobbiamo mettere le imprese agricole nelle condizioni di investire in mezzi più moderni e sicuri - prosegue Gualandi - perché il costo del rinnovamento non può rappresentare un ostacolo insormontabile, soprattutto per le realtà che operano in comparti caratterizzati da margini di redditività molto contenuti".

Gualandi sostiene inoltre che "la moderna meccanizzazione agricola richiede conoscenze sempre più elevate". "La sicurezza - commenta - dipende dalle caratteristiche delle macchine, ma anche dalla capacità di utilizzarle correttamente e di comprenderne funzionamento, potenzialità e limiti. Per questo dobbiamo tornare a investire con decisione nelle competenze tecniche" Conclude infine affermando che "le imprese possono e devono svolgere un ruolo maggiore attraverso tirocini, stage e percorsi di formazione sul campo durante gli anni di studio.

L'agricoltura ha un enorme bisogno di giovani qualificati, capaci di utilizzare tecnologie sempre più avanzate. Rinnovare le macchine e accrescere le competenze significa rendere l'agricoltura non soltanto più competitiva, ma soprattutto più sicura". (ANSA).

