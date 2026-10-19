(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Ci auguriamo che domani si arrivi a un accordo per sospendere i blocchi e consentire la circolazione dei mezzi che trasportano merci deperibili". Lo dichiara Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, alla vigilia dell'incontro previsto a Milano tra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e le rappresentanze degli autotrasportatori.

"Abbiamo - aggiunge Maretti - produzioni in campagna che devono essere raccolte e trasferite rapidamente". "Il kiwi - sottolinea nel particolare - quando raggiunge il giusto grado di maturazione, deve essere colto e portato ai centri di confezionamento. Più a lungo rimane sulla pianta, più può peggiorare la sua conservabilità, con possibili ripercussioni sulle vendite dei prossimi mesi".

Legoop Agroalimentare, nel commentare la situazione, segnala che tra le produzioni maggiormente esposte, oltre al kiwi, sono l'uva da tavola e i prodotti freschi come il latte, "per i quali - è ricordato - la tempestività del trasporto è determinante".

Prioritario per Legacoop agroalimentare - informa una nota - è dunque "individuare una soluzione che permetta ai mezzi con prodotti deperibili di circolare, evitando che le conseguenze della protesta si scarichino sulle aziende agricole e sulle produzioni che necessitano di essere raccolte, confezionate e commercializzate in tempi precisi". (ANSA).

