(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Una Politica agricola comune (Pac) forte, dotata di risorse adeguate e capace di garantire prospettive alle imprese, è una condizione essenziale per la sicurezza alimentare, la competitività dell'agroalimentare europeo e il futuro delle cooperative". È questo il messaggio portato da Legacoop Agroalimentare al XII Congresso degli agricoltori europei, promosso a Stoccolma da Copa-Cogeca, con al centro il futuro dell'agricoltura comunitaria, il reddito degli agricoltori e le sfide dell'innovazione. "L'agricoltura - afferma Cristian Maretti, presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare.- non può essere considerata un settore secondario nelle strategie dell'Unione europea. La sicurezza alimentare, la capacità produttiva e la competitività delle nostre imprese dipendono anche dalle scelte che verranno compiute sul futuro della Pac".

"Abbiamo bisogno - aggiunge Maretti - di una Politica agricola comune realmente condivisa, sostenuta da risorse adeguate e capace di offrire certezze alle imprese. Senza una programmazione stabile diventa più difficile investire, innovare e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e delle tensioni sui mercati". "Difendere - conclude il presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare - la produzione agricola significa tutelare il diritto dei cittadini ad avere accesso a cibo di qualità, sostenere il lavoro e mantenere vivi i territori. Per l'Italia questo vuol dire investire nelle filiere, accompagnare le imprese nella transizione climatica e creare condizioni concrete perché le nuove generazioni possano scegliere di lavorare in agricoltura". (ANSA).

