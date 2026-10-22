(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Le misure previste dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri devono essere immediatamente operative e concretamente utilizzabili dalle imprese". È quanto chiedono Legacoop Agroalimentare e Legacoop Produzione e Servizi, "che, in rappresentanza delle cooperative agricole, della pesca, del trasporto e della logistica, accolgono le misure previste dal provvedimento con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca auspicando che possano contribuire a normalizzare la situazione della filiera degli approvvigionamenti dei beni essenziali e a favorire la rimozione dei blocchi stradali che in pochi giorni hanno danneggiato pesantemente le imprese cooperative dei settori coinvolti". "Non devono ripetersi - sostiene Andrea Laguardia, vicepresidente e direttore di Legacoop Produzione e Servizi - gli errori del passato, quando provvedimenti e promesse non hanno trovato riscontro immediato a causa dell'assenza di decreti attuativi o di problemi burocratici. Questa volta non ci possono essere alibi, le imprese hanno bisogno di soluzioni urgenti". Le due Associazioni ribadiscono la propria contrarietà alle forme di protesta di questi giorni, ma "il problema del costo del carburante - sottolineano Laguardia e Cristian Maretti presidente Legacoop Agroalimentare - esiste e deve essere risolto a livello internazionale". Per Legacoop infine è necessario ripristinare la regolarità degli approvvigionamenti di beni essenziali. (ANSA).

