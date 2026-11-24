(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Nel 2025 l'enoturismo in Italia ha toccato quota 13,4 milioni di presenze, registrando un milione di visitatori in più rispetto al 2024 (+8,5%), comparto che vale oggi 2,7 miliardi di euro.

È quanto emerge dall'indagine realizzato da Monitor Deloitte su un settore cresciuto mediamente dell'11% l'anno dal 2021.

Numeri che consolidano il primato dell'Italia quale primo produttore mondiale di vino (circa il 20% dei volumi globali nel 2024).settore da 2,7 miliardi di euro. "Un turismo che contunua a crescere - afferma Francesco Ragghianti, partner di Monitor Deloitte - dietro questi numeri c'è un cambiamento profondo nelle preferenze dei consumatori, per i quali il vino è sempre più un'esperienza da vivere sul territorio e non solo un prodotto da acquistare".

A guidare l'evoluzione del mercato sono tre direttrici: esperienza immersiva, sostenibilità e innovazione digitale. La metà dei viaggiatori cerca il contatto autentico con i contesti rurali e i borghi storici, mentre il 39% vive la visita in cantina come un momento di relax. Sul fronte green, il 61% considera le certificazioni Esg un driver di scelta e il 45% degli italiani premia la trasparenza di filiera. Un orientamento sostenuto dalla viticoltura nazionale, che conta 133mila ettari biologici certificati (il 23% della superficie vitata totale, con picchi del 40% in Toscana e del 36% in Sicilia). Anche i canali di prenotazione stanno cambiando: il 72% dei turisti lo fa online, l'85% giudica utili gli strumenti di intelligenza artificiale, con il 33% che già li impiega per pianificare i viaggi e il 30% che li ritiene molto affidabili per scegliere esperienze enogastronomiche. Sui social, Instagram resta il canale principale per l'85% delle cantine, mentre TikTok guida per coinvolgimento con un engagement rate tra il 5% e il 15%.

Per Eugenio Puddu, Consumer Products Leader di Deloitte Central Mediterranean, "oggi è cruciale valorizzare ulteriormente identità, territori e qualità distintive dei produttori italiani. In questo contesto, sostenibilità, digitalizzazione e personalizzazione dell'offerta rappresentano leve strategiche per rispondere a consumatori sempre più consapevoli ed esigenti". (ANSA).

