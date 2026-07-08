(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - Il Parlamento europeo ha adottato con 388 voti a favore, 248 contrari e 24 astenuti un'obiezione alla proposta della Commissione europea di tagliare gradualmente il contributo agli obiettivi di energia rinnovabile dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa considerati "a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni", come quelli a base di soia o olio di palma. L'obiezione era stata presentata dalla commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) dell'Eurocamera sulla proposta di atto delegato della Commissione europea.

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